Ethan et Orion

La merveilleuse rencontre entre un enfant et un cheval, tous deux seuls au monde, qui se parlent et se comprennent. Ethan s'est enfui de l'orphelinat. A bout de forces, il s'endort dans un bois. Il se réveille enveloppé d'une douce chaleur. C'est Orion, un cheval blanc qui le réchauffe et lui dit : " N'aie pas peur ! " Quoi ? Un cheval qui parle ? " Je ne parle pas mais tu me comprends, c'est un don très rare ! "