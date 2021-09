Pif Gadget

Créé il y a un peu plus de 50 ans, le journal Pif a révolutionné la presse pour enfant. Rempli de bandes dessinées, de jeux, d'interviews et d'articles, il contenait surtout un bonus qui a fait une grande partie de sa réputation : un gadget ! De la machine à faire des oeufs carrés aux pois sauteurs, des pifises au cosmophone, de l'hygromètre à cheveux au coutelas de Rahan, ce livre retrace l'histoire des meilleurs gadgets de Pif, de l'âge d'or de ce magazine jusqu'à sa plus récente renaissance. Véritables pifophiles ou acheteurs occasionnels, nous avons tous (au moins) un gadget Pif qui nous a marqué, quelle que soit notre génération...