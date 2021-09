Demon Slayer Tome 16 . Avec 1 extrait Alma tome 1

Tanjiro vient de commencer l'entraînement de Himejima, le pilier du rocher. Après les douches violentes sous la cascade, le transport de rondins de bois et le déplacement de rochers, Tanjiro finira-t-il par gagner l'approbation de Himejima ? ! Au quartier général des pourfendeurs de démons, Muzan, qui a découvert la cachette de Nezuko et Ubuyashiki, s'apprête à frapper... Demon Slayer est le titre de tous les records, chaque fois que le manga de Koyoharu Gotouge est cité, un nouvel exploit est atteint ! 1 an après sa publication en France, le premier tome est entré dans les dix plus grosses ventes de manga en 2020 (Classement Gfk). Le film Le train de l'infini s'est hissé en 3 semaines au classement des cinq anime les plus lucratifs au Pays du Soleil Levant ainsi que dans le top des dix films les plus rentables de l'histoire de l'Archipel. Il menace même de battre le record de recettes détenu par le Voyage de Chihiro ! La chanson thème de l'anime domine aussi les charts nippons... La visibilité de ce titre est à son apogée !