Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791). Suivi d'un parcours "Ecrire et combattre pour l'égalité"

Le célèbre texte d'Olympe de Gouges au programme des 1res générale et technologique, suivi du parcours littéraire " Ecrire et combattre pour l'égalité " . Dans une édition spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac de français. Le texte de la déclaration En 1791, en réponse à la déclaration de 1789 des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges rédige la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En affirmant que les femmes ont les mêmes droits que les hommes et en revendiquant l'amélioration de leur condition, l'autrice signe le premier texte ouvertement féministe de l'histoire. Le parcours " Ecrire et combattre pour l'égalité " De Beaumarchais à Chimamanda Ngozi Adichie, 12 textes qui témoignent de l'engagement d'écrivains en faveur de l'égalité, contre les différentes formes de discriminations. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour la lecture linéaire " - après le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac français - des fiches de méthode récapitulatives Des prolongements artistiques et culturels 5 oeuvres visuelles, témoignant de l'engagement des consciences en faveur de l'égalité, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique sur www. editions-hatier. fr En accès gratuit, réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac et des lectures d'images.