Demon Slayer Tome 15

Après une nuit de combat acharné contre les avatars de la lune supérieure Hantengu, les pourfendeurs sont galvanisés par l'aurore imminente. Tanjiro, qui a localisé le corps originel, rassemble ses ultimes forces pour le rattraper et le terrasser avant qu'il ne parvienne à se réfugier dans l'ombre. Mais si les rayons du soleil sont les alliés des pourfendeurs, ils sont mortels pour Nezuko. Tanjiro hésite : doit-il abandonner sa course-poursuite pour protéger sa soeur, ou bien doit-il la sacrifier pour vaincre la lune supérieure ? Tanjiro parviendra-t-il à décapiter Hantengu ? ! Qu'adviendra-t-il de Nezuko ? ! En mai 2020, c'est dans une ambiance d'excitation générale que le célèbre Shonen Jump a publié le 205e et dernier chapitre de la série, mais sa popularité ne faiblit pas pour autant : le tirage du 21ème tome paru début juillet au Japon était de 3 millions d'exemplaires !!! En France le succès est également au rendez-vous à la sortie de chaque tome, permettant ainsi aux pourfendeurs de démons de s'installer durablement au sommet du classement de GFK. En partenariat avec Wakanim qui diffuse l'anime, le film très attendu Le train de l'infini sortira au cinéma le 16 octobre 2020 au Japon. Cet évènement sera relayé par d'importants dispositifs marketing et communication : la visibilité de ce titre sera à son apogée !