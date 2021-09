Dictionnaire Poche plus Larousse. Edition 2022

L'INCONTOURNABLE du marché des DICTIONNAIRES dans sa nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms communs et noms propres. - 72 000 définitions avec des exemples d'emploi, 8 500 noms propres actualisés - Et aussi : un florilège d'expressions françaises, des difficultés d'emploi, de nombreux articles encyclopédiques en histoire, sciences, littérature... Avec des tableaux précis et complets en annexe, la liste de tous les mots concernés par la réforme de l'orthographe, les proverbes les plus célèbres de la langue française et de nombreux tableaux de conjugaison. - Le plus de l'édition 2021 : une couverture moderne. Ajout de nouveaux mots dans la partie "noms communs" et de nouvelles notices dans la partie "noms propres".