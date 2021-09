La guérison des 5 blessures

A l'aide de multiples exemples, l'auteure partage dans ce présent ouvrage ses nombreuses découvertes professionnelles et expériences personnelles qui guideront les personnes à la recherche de moyens concrets pour guérir leurs souffrances. Les lecteurs apprendront à reconnaître les mécanismes des blessures et à mieux cerner quand celles-ci sont activées. En appliquant les conseils suggérés, ils prendront conscience des innombrables occasions où l'ego dirige leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Cette prise de conscience est non seulement une condition indispensable à la guérison, mais saura également les aider à manifester les besoins essentiels de leur âme pour les mener vers la maîtrise de soi et la paix intérieure.