Français 4e La grammaire par les exercices. Cahier d'exercices, Edition 2021

La Grammaire par les exercices Découvrez la nouvelle édition de notre cahier de grammaire pour la classe de 4e en collège Les points forts du cahier La grammaire par les exercices 4e Une conformité totale au programme de 2016 et aux aménagements de programme 2018). Un apprentissage pas à pas de la langue. Des leçons simples et claires adaptés aux élèves de 4e. Un grand nombre d'exercices de difficulté progressive. Des activités d'expression écrite et orale pour réinvestir les acquis. Des dictées. Des évaluations pour mesurer ses acquis en grammaire. Mais aussi de nombreuses ressources numériques pour travailler la grammaire en autonomie : des exercices autocorrectifs et des fiches méthodes à compléter Les engagements des éditions Bordas : Vos collègues sont nos auteurs Nos cahiers sont pensés et conçus par des enseignants professeurs qui enseignent au quotidien dans des environnements variés. Avec leur éditeur, ils créent des outils qui permettent à leurs collègues de travailler sereinement et efficacement et aux élèves d'avancer dans leur scolarité avec confiance. Votre cahier papier est augmenté Avec Bordas FlashPage ou via des QR Codes(r), vos élèves ont un accès facile et rapide à de nombreuses ressources numériques. L'usage du smartphone n'est pas possible ? La plupart des ressources sont disponibles sur college. editions-bordas. fr Votre offre numérique Le cahier numérique enseignant est OFFERT et téléchargeable sur clé USB gratuitement aux adoptants du papier. Nous sommes éco-responsables Bordas est un éditeur éco-responsable qui s'engage pour la préservation de l'environnement et utilise du papier issu de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. En savoir plus sur notre démarche éco-responsable Nous imprimons en Europe Nous sommes très attentifs à réduire les émissions de CO2 liées au transport Quand l'impression en France n'est pas possible, nous imprimons en Italie. Notre expertise au service de l'éducation Notre engagement : mettre la rigueur et l'expertise de nos auteurs et de nos éditeurs au service de l'éducation pour favoriser la réussite de tous.