La Princesse de Clèves. Avec le parcours "Individu, morale et société"

Le célèbre roman de Mme de Lafayette, suivi d'un parcours littéraire " Individu, morale et société " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre A la cour du roi Henri II, Mme de Clèves tombe sous le charme de M. de Nemours et subit les ravages d'une passion coupable. Dans ce roman d'analyse, pionnier du genre, Mme de Lafayette dépeint avec minutie les tourments de son héroïne, déchirée entre désir et devoir. Le parcours " Individu, morale et société " 10 extraits de romans des XVIIe et XVIIIe siècles pour étudier comment les personnages, en affirmant leurs désirs, entrent en conflit avec les codes sociaux et moraux de l'époque. La réflexion est organisée selon ce plan : 1. L'individu face aux conventions sociales 2. L'individu face au poids de la morale et de la religion 3. Passion, morale et société Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels Sur le thème de la représentation de la vie en société, une sélection de 6 oeuvres, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images.