Dictionnaire Larousse poche Anglais. Français-anglais / anglais-français, Edition bilingue français-anglais

Ultra pratique, actuel et complet ! Pour enrichir son vocabulaire : 220 000 mots, expressions et traductions, Le vocabulaire le plus récent, La prononciation de tous les mots, De très nombreux exemples, Plus de 3 000 américanismes. Pour progresser : Du vocabulaire thématique, Des encadrés de grammaire, Les expressions les plus courantes, Des informations culturelles, Une grammaire détaillée, Un guide de conversation. Le n° 1 du marché !