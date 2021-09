Le dictionnaire Larousse super major CM/6e. Edition 2021-2022

UN dictionnaire indispensable pour les élèves de CM1, CM2 et 6e. - 35 000 mots et sens, - 2 000 Noms Propres - Et aussi : des compléments encyclopédiques, des informations sur l'étymologie des mots, des encadrés sur l'histoire des mots, de nombreux synonymes et contraires, des tableaux de conjugaison et des rappels de grammaire, des focus sur les oeuvres d'art majeures, un atlas détaillé et illustré des pays du monde, une chronologie universelle illustrée. - Avec plus de 60 fiches aide-mémoire pour réviser les notions-clés du programme.