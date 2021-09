Le Robert junior illustré. CE-CM-6e, Edition 2021

Maîtriser la langue et enrichir son vocabulaire. 30 500 mots et sens des exemples clairs et vivants, les synonymes et les contraires, les homonymes, les familles de mots, des remarques sur l'orthographe, la grammaire, l'origine des mots..., la nouvelle orthographe. + un dossier Langue française : grammaire, conjugaison, orthographe, petit dictionnaire d'étymologie. Voir et comprendre le monde. 1 500 noms propres : une frise historique illustrée, un atlas du monde. 2 500 dessins et photos. 92 planches encyclopédiques. 32 planches histoire des arts. + un cahier d'anglais.