Pneumologie. Référentiel pour la préparation l'ECN, 7e édition

Le Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP) a mis à jour le référentiel de pneumologie. . Ce référentiel est un ouvrage collectif rédigé par plus de 140 contributeurs et mis a jour tous les deux ans. Cette 7° édition ne contient pas de modifications majeures du contenu de l'enseignement, nous avons simplement : - Actualisé les connaissances - Hiérarchisé les connaissances (rangs A et B), en surlignant en rouge et en mettant en italiques les connaissances de rang B -Travaillé avec nos collègues allergologues et cardiologues pour les items communs à nos disciplines (items 186, 188, 222, 226 & 338) Cette 7° édition fait foi pour les étudiants qui passeront les ECN à partir de juin 2021. Ceux qui passeront les ECN en 2021 et en 2022 ne doivent donc pas tenir compte des parties en italiques surlignées en rouge, dans la mesure où c'est l'ancien programme qui prévaut. Ceux qui passeront les ECN en juin 2023 sont soumis au nouveau programme sans que la hiérarchisation soit utilisée pour le classement unique final. Mais la distinction en rangs A et B les aidera a prioriser leurs efforts. Enfin, ceux qui passeront les examens dématérialisés nationaux (EDN) à partir de septembre 2023, devront tenir compte de la hiérarchisation. Pour les étudiants qui passeront les ECN en 2021 et en 2022 et qui auraient déjà travaillé le programme de pneumologie sur la 6° édition, nous précisons que les modifications ne sont pas majeures. Les, modifications significatives ont fait l'objet d'un recensement inclus dans cet ouvrage. Ce référentiel est destiné en priorité aux étudiants qui préparent l'ECN. Il s'adresse aussi à tous ceux qui s'investissent dans l'enseignement de la pathologie respiratoire : hospitalo-universitaires, internes, chefs de clinique, praticiens, membres de professions paramédicales.