Demon Slayer Tome 13

Les lunes supérieures Gyokko et Hantengu ont attaqué le village caché des forgeurs de sabres. Tandis que Tanjiro, Genya et Nezuko font face à Hantengu (qui se dédouble à chaque fois qu'on lui coupe un membre), Tokito, le pilier de la Brume, et Kanroji, le pilier de l'Amour, affrontent Gyokko et son vase tout droit sorti d'un cauchemar. Quatre pourfendeurs de démons, dont deux piliers, et un démon seront-ils assez forts pour vaincre deux lunes supérieures ? En mai 2020, c'est dans une ambiance d'excitation générale que le célèbre Shonen Jump a publié le 205e et dernier chapitre de la série, mais sa popularité ne faiblit pas pour autant : le tirage du 21ème tome paru début juillet au Japon est de 3 millions d'exemplaires !!! En France le succès est également au rendez-vous à la sortie de chaque tome, permettant ainsi aux pourfendeurs de démons de s'installer durablement au sommet du classement de GfK. En partenariat avec Wakanim qui diffuse l'anime, la sortie du film tant attendu et prévue en cette fin d'année 2020, sera relayée par d'importants dispositifs marketing et communication, la visibilité de ce titre sera à son apogée !