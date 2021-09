Jujutsu Kaisen Tome 8 : Trésor caché

Après la mort de plusieurs personnes, Yuji, Nobara et Megumi sont amenés à enquêter du côté du pont de Yasohachi. Là, ils découvrent qu'il s'agit également de l'endroit où la soeur de Megumi, toujours dans le coma, a été frappée d'une malédiction... C'est alors que surgissent Kechizu et Eso, deux foetus des neuf phases que Mahito a libérés ! Ces adversaires d'un autre genre se révèlent particulièrement dangereux et, pour espérer s'en sortir, Yuji et Nobara ne vont pas avoir d'autre option que d'allier leurs forces... En effet, depuis le réveil de Sukuna, tous les mauvais esprits n'ont plus qu'un seul but : récupérer les doigts du roi des fléaux !