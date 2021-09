Jujutsu Kaisen Tome 9

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Alors qu'ils sont en première au lycée d'exorcisme de Tokyo, Satoru Gojo et Suguru Geto forment un duo d'exception. Ensemble, ils sont imbattables ! A tel point qu'on leur confie une mission de la plus haute importance : protéger Riko Amanai, le futur réceptacle du maître des barrières, jusqu'à ce qu'elle le rejoigne afin d'être assimilée. Pour les deux élèves, rien de plus facile ! Mais, tandis que le petit groupe pense avoir enfin atteint son objectif, un tueur à l'agilité et à la force extraordinaires parvient à déjouer la vigilance de Satoru... Le prodige du monde de l'exorcisme aurait-il trouvé un adversaire à sa hauteur ?