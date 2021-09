Demon Slayer Tome 11

Même si Uzui a annoncé avec beaucoup d'assurance savoir comment porter le coup de grâce au duo de la 6e lune supérieure, le combat est loin d'être gagné. Daki et Gyutaro attaquent avec fureur et les pourfendeurs de démons doivent serrer les rangs. Uzui finira-t-il comme Rengoku, tué par une lune supérieure ? Quel est le traumatisme qui a poussé Daki et Gyutaro à prêter allégeance à Muzan et à renoncer à leur humanité... ? Porté par l'immense succès de l'anime, le manga Demon Slayer est devenu un véritable phénomène de société au Japon, à tel point que début février 2020, la série a occupé les 10 premières places du classement des meilleures ventes Oricon ! La collaboration au Japon avec le jeu mobile "Monster Strike" a aussi été annoncée, et le film "Le train de l'infini" , est attendu au cinéma en fin d'année. En France, l'oeuvre de Gotouge Koyoharu ne cesse de gagner en popularité, le tome 1 se classe dans le top 15 hebdomadaire GfK !