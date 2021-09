Demon Slayer Tome 10

Après avoir fusionné avec son obi, dans lequel elle avait transféré une partie de ses pouvoirs, Daki, la sixième lune supérieure, est plus forte que jamais. Epuisé d'avoir trop utilisé la danse du dieu du feu, Tanjiro a du mal à faire face. Nezuko et Uzui interviennent pour l'aider, mais le combat tourne d'une manière imprévue lorsque Nezuko perd le contrôle de son côté démoniaque... large ceinture traditionnelle de kimono Porté par l'immense succès de l'anime, le manga Demon Slayer est devenu un véritable phénomène de société au Japon, à tel point que début février 2020, la série a occupé les 10 premières places du classement des meilleures ventes Oricon ! La collaboration au Japon avec le jeu mobile " Monster Strike " vient d'être annoncée et la suite de la première saison de l'animé, le film " le train de l'infini " , est attendue au cinéma. En France, l'oeuvre de Gotouge Koyoharu ne cesse de gagner en popularité, le tome 1 se classe dans le top 15 hebdomadaire GfK !