Demon Slayer Tome 14

A peine Tanjiro et Genya croient-ils avoir vaincu la lune supérieure Hantengu que celui-ci créé un avatar encore plus puissant : Zohakuten, la personnification de la Haine. Heureusement que Mitsuri, le pilier de l'Amour, est là pour leur prêter main-forte. Pendant ce temps, la lune supérieure Gyokko s'apprête à tuer Haganezuka, qui ne peut pas interrompre son travail de polissage sous peine de ruiner à jamais un sabre précieux... Seul Tokito, le pilier de la Brume, peut encore le sauver. Alors qu'il combat, des souvenirs perdus remontent à la surface... En mai 2020, c'est dans une ambiance d'excitation générale que le célèbre Shonen Jump a publié le 205e et dernier chapitre de la série, mais sa popularité ne faiblit pas pour autant : le tirage du 21ème tome paru début juillet au Japon est de 3 millions d'exemplaires !!! En France le succès est également au rendez-vous à la sortie de chaque tome, permettant ainsi aux pourfendeurs de démons de s'installer durablement au sommet du classement de GfK. En partenariat avec Wakanim qui diffuse l'anime, la sortie du film tant attendu et prévue en cette fin d'année 2020, sera relayée par d'importants dispositifs marketing et communication, la visibilité de ce titre sera à son apogée !