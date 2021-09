Spy X Family Tome 4

Sauvez le monde avec l'élite des agents (très) spéciaux : la famille Forger ! Une comédie d'espionnage pétillante ! Face à la menace d'attentat qui pèse sur un ministre de Westalis en visite à Ostania, Twilight et la cellule de WISE se mobilisent. Les conspirateurs comptent employer des chiens pour arriver à leurs fins, une curieuse coïncidence alors que la famille Forger souhaite adopter un canidé pour récompenser Anya d'avoir décroché sa première étoile à l'école Eden. Et voilà qu'Anya est enlevée par les terroristes au détour d'un salon canin ! Une fois de plus, son intervention (maladroite) comme celle (inattendue) de Yor mettront Twilight sur la bonne piste...