Demon slayer tome 7

Après leur violent combat contre les démons et grâce aux soins prodigués par Shinobu, l'un des neuf piliers des pourfendeurs de démons, Tanjiro et ses compagnons ont pu guérir de leurs blessures et ont appris à maîtriser la technique du souffle permanent. Une nouvelle mission les attend déjà : ils embarquent à bord du train de l'infini avec Rengoku, le pilier de la flamme, afin de tuer un démon qui s'y cache ! Mais avant même d'avoir pu dégainer leur sabre, ils se retrouvent prisonniers de rêves démoniaques... Nos héros parviendront-ils à échapper à ce piège où la réalité et l'illusion s'emmêlent jusqu'à la mort ?