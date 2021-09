Chainsaw Man Tome 3

Un mystérieux démon a emprisonné nos héros et exigent d'eux qu'ils tuent Denji pour les libérer ! Acculés, les membres de la 4e section spéciale Anti-Démons se divisent. Mais en dépit des conditions extrêmes, Denji, plus motivé que jamais par le baiser qui récompensera le vainqueur, imagine une stratégie infernale pour s'en sortir ! Dans la bataille épique qui éclate, le pauvre Denji est à la fois l'acteur et le trophée...