Les fleurs du mal. Parcours associé : Alchimie poétique : la boue et l'or

Un poète à l'élégance recherchée, provocateur et hanté par la mélancolie, nous invite, dans ce recueil original, à découvrir son univers. Ses audaces sont telles que le livre passa en justice. Visitons donc le laboratoire d'alchimiste de Charles Baudelaire, dans lequel les femmes s'épanouissent sur le terreau du mal et de la douleur, et où la misère et la boue de la ville sont transmutées en or poétique.