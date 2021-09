Jujutsu Kaisen Tome 5 : Le tournoi

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! En attendant que Yuji puisse à nouveau rejoindre l'école d'exorcisme, Satoru le confie à son collègue, Kento Nanami, pour enquêter sur une étrange affaire... En effet, les corps affreusement déformés de trois lycéens ont été retrouvés dans un cinéma. Le duo dé- couvre très vite l'horrible vérité : certains fléaux sont en fait des êtres humains ! Reste à savoir qui est capable d'opérer une telle transformation... Pendant que son mentor part en reconnaissance, Yuji rencontre Junpei, seul té- moin du meurtre de ses camarades, et parvient même à se lier d'amitié avec lui. Mais tout bascule lorsque l'adolescent, victime de harcèlement scolaire, perd sa mère, retrouvée sauvagement assassinée... Désormais, il ne pense plus qu'à se venger de tous ceux qui l'ont fait souffrir ! Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : dé- couvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?