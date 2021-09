Français 3e Grevisse. Cahier d'exercices

Une structure claire et efficace, pour préparer efficacement les élèves au Brevet. - Une structure par "petite notion" pour un apprentissage spiralaire : 1 page = 1 notion - Une règle écrite simplement et rigoureusement pour faciliter sa compréhension par les élèves - Chaque règle complétée par un schéma pour faciliter sa mémorisation - Des exercices progressifs indiqués par des étoiles : du mot au texte - Des exercices de réinvestissement pour s'entrainer et les rubriques A l'écrit (type Brevet : Ecriture, Réécriture, Dictée) et A l'oral - Un sommaire complet pour apprendre les fondamentaux de la Grammaire - Méthodes, entraînements et sujets inédits pour préparer le Brevet