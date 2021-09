Demon Slayer Tome 8

Après avoir affronté des démons à bord du train de l'Infini, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke doivent faire face à Enmu, la première lune inférieure. Mais même s'ils réussissent à le vaincre, les sbires de Muzan Kibutsuji courent toujours ! Tanjiro doit continuer à améliorer ses capacités et sa puissance. Le secret de la danse du dieu du feu (Hinokami Kagura) lui permettra de devenir plus fort pour espérer réussir à terrasser les puissances démoniaques. Depuis ses débuts dans le Weekly Shonen Jump, Demon Slayer n'a cessé de gagner en popularité au Japon au point qu'en octobre 2019, il a détrôné One Piece, le souverain des ventes de manga depuis près de 20 ans. Porté par l'immense succès de l'anime diffusé sur Wakanim, le manga de Gotouge Koyoharu caracole dans le top des ventes de manga en France depuis sa sortie en septembre 2019.