Beastars Tome 18

Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du trône du Beastar ? Après une soirée en compagnie de Haru, Legoshi s'éveille au milieu d'une véritable scène de carnage... Pas de doute, il a dévoré la lapine pendant la nuit ! Tous ses poils virent au blanc sous l'effet du choc, mais ses sens l'avaient trompé : Haru est bien vivante, et les taches rouges qui couvrent le lit ne sont que du jus de tomate. Rasséréné, le jeune loup tente à nouveau d'arrêter Melon... Il est proche d'y arriver quand il est aperçu par des policiers, et soudain le voilà recherché pour agression ! Sa seule option est de se cacher à l'institut Cherryton en attendant que sa fourrure normale repousse. Il ignore que les choses ont bien changé depuis son départ...