Toilet-bound Hanako-Kun Tome 3

Après avoir frôlé la mort, Nene et Kô sont parvenus à maîtriser le mystère numéro deux grâce à l'aide de Hanako. Mais bien que celui-ci ait démis son collègue de ses fonctions, les deux adolescents ne sont pas au bout de leurs peines. Les rumeurs continuent d'aller bon train dans l'école, dont celle de l'arbre des amoureux, dont Nene fait les frais ! Parallèlement, Kô tient tête à son grand frère déterminé à exorciser Hanako. Et pour cause : Kô, tout comme Nene, commence à s'attacher à ce drôle d'esprit. Dans l'espoir d'en apprendre plus sur lui, ils s'aventurent seuls dans les "archives de 16 h". Or, c'est bien connu : la curiosité est un bien vilain défaut...