My Hero Academia Tome 29 : Katsuki Bakugo : l'envol

Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Face à Tomura, désormais capable de détruire une ville d'un simple geste de la main et obsédé par l'idée de récupérer le One for All, seul l'alter d'Eraser Head offre une lueur d'espoir... Malheureusement, impossible pour la plupart des héros de se joindre au combat ! Alors que Deku et Katsuki, déterminés à stopper l'héritier d'All for One, font irruption sur le champ de bataille, c'est le colossal Gigantomakhia que les autres élèves de Yuei vont devoir affronter...