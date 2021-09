Demon Slayer Tome 5

Envoyés en mission sur le mont Natagumo, Tanjiro et ses compagnons se trouvent aux prises avec une terrible famille de démons araignées. Zenitsu se fait mordre par l'une de ces créatures dont le venin menace de le métamorphoser en arachnide. De leur côté, Tanjiro et Inosuke sont confrontés à un adversaire au corps et à la puissance démesurés. Comment nos héros parviendront-ils à se tirer d'affaire ?