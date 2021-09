Français 3e Mon cahier d'activités. Livre de l'élève, Edition 2021

Mon cahier d'activités 3e : un cahier de français pour apprendre plus facilement et pour mieux écrire, lire et parler. Un outil spécifiquement pensé et adapté aux élèves de 3e avec : > Des fiches "Accompagnement personnalisé", avec des parcours différenciés > Un bloc Méthode Brevet enrichi avec 11 fiches et 5 sujets pour s'entraîner à l'épreuve > Un bloc "Vers la classe de Seconde", avec des tests auto-évaluatifs, des fiches pour s'initier aux exercices de 2de Une organisation claire et efficace avec des parties grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire et expression : > Des leçons visuelles, sous formes de schémas, pour comprendre en un coup d'oeil > Des parcours différenciés pour respecter le rythme de chacun > Des fiches de révision avec de grands schémas pour récapituler les acquis > Des fiches méthode pour apprendre à apprendre > Une rubrique "Vers d'autres langues" pour une ouverture sur d'autres cultures > Un outil idéal pour valider les compétences et pour travailler en autonomie + avec l'appli Nathan live ! : des dictées et des textes lus en accès direct en scannant la couverture du cahier