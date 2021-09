La grammaire par les exercices 5e. Cahier d'exercices, Edition 2021

Découvrez la nouvelle édition de notre cahier La grammaire par les exercices pour les élèves de 5e Les points forts du cahier La grammaire par les exercices 5e Une conformité totale au programme de 2016 et aux aménagements de programme 2018). Un apprentissage pas à pas de la langue. Des leçons simples et claires adaptés aux élèves de 5e. Un grand nombre d'exercices de difficulté progressive. Des activités d'expression écrite et orale pour réinvestir les acquis. Des dictées. Des évaluations pour mesurer ses acquis en grammaire. Mais aussi de nombreuses ressources numériques pour travailler la grammaire en autonomie : des exercices autocorrectifs et des fiches méthodes à compléter