Jujutsu Kaisen Tome 0 : L'école d'exorcisme de Tokyo

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! A 16 ans, Yuta Okkotsu est un garçon un peu particulier. L'adolescent est en effet hanté par un fléau, un esprit extrêmement dangereux qui n'hésite pas à s'en prendre à tous ceux qui voudraient faire du mal à son hôte ! Et pour cause... la créature en question n'est autre que le fantôme de son amie d'enfance, Rika, décédée dans d'horribles circonstances. Dans ces conditions, difficile pour le lycéen de mener une vie normale ! Après un énième accident causé dans son établissement, Yuta est récupéré par un certain Satoru Gojo, professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, qui décide de lui apprendre à maîtriser l'énergie occulte...