Tout commence par quelques mots au dos d'une carte postale : "Je pense à vous, je vous aime." Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine, disparu dix-sept années plus tôt sans laisser d'adresse. Avec son meilleur ami, Laurent, et sa jeune soeur, Anna, aussi instable qu'irrésistible, Antoine part donc, à vingt-six ans, sur les traces de ce père fantôme. L'affaire d'une semaine, pense-t-il... De la Turquie d'Atatürk à la Géorgie de Staline, de l'Autriche nazie à l'Allemagne de l'Est, de rebondissements en coups de théâtre, les voici happés par l'histoire et lancés dans un road movie généalogique. Après l'immense succès d'Edmond, Alexis Michalik, comédien, metteur en scène et dramaturge couronné par cinq Molières, nous embarque à bord d'un premier roman virevoltant et exaltant.