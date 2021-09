La clé de votre énergie. 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement

"Je suis vidé" : qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie ? Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses ? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités ? Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage ? (un événement antérieur à notre naissance) Cela peut cesser et cela va cesser ! Je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles (grâce aux 22 protocoles que vous trouverez dans ce livre), vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Le corps médical en parle : Un ouvrage audacieux et authentique. Pr Gérard Ostermann, Médecine interne, Psychothérapeute Un livre concret, pratique, qui sera utile à beaucoup de gens. Jacques Roques, Psychothérapeute, cofondateur d'EMDR France Un fantastique outil de travail sur soi et de guérison. Dr. Patrick Jouhaud, Médecin ostéopathe Natacha Calestrémé nous offre le pouvoir de devenir autonome. J'ai été touché par la justesse de son approche. Dr. Jean Sandretto, Psychiatre Natacha Calestrémé est journaliste et réalisatrice. Spécialisée dans le domaine de la santé et de l'environnement, elle a été amenée à interviewer des énergéticiens, des guérisseurs, des médiums et des chamanes. Après de multiples épreuves, elle a mis en pratique les techniques de ces thérapeutes un peu spéciaux. Cela a changé sa vie. Depuis, elle propose ces protocoles dans des ateliers qui rencontrent un grand succès auprès du public et même de médecins. Elle partage dans cet ouvrage tout ce qui lui a permis de se transformer.