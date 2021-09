Bescherelle. La conjugaison pour tous

L'ouvrage de référence pour conjuguer tous les verbes. L'ouvrage comprend quatre parties qui permettent de trouver et de comprendre les formes de n'importe quel verbe français. Il associe tableaux de conjugaison et cartes mentales. 1. Les 105 tableaux modèles L'analyse précise des difficultés de la conjugaison française a conduit à cette décomposition en 105 tableaux modèles. Clairement structurés, ceux-ci présentent l'ensemble des formes d'un verbe, les caractéristiques de sa conjugaison et les verbes se conjuguant sur le même modèle. 2. La conjugaison expliquée en schémas Cette partie explique, de manière visuelle, au moyen de 12 cartes mentales, les règles essentielles de la conjugaison. 3. Les règles de conjugaison et d'accord Cette troisième partie détaille les règles et permet de comprendre le système de la conjugaison française. 4. Le répertoire des verbes de la langue française Soigneusement actualisé, ce répertoire associe à chacun des verbes un renvoi à l'un des 105 tableaux modèles et permet ainsi de résoudre immédiatement un problème de conjugaison.