Les Carnets de l'Apothicaire Tome 5

Intrigues et poisons au coeur du palais impérial ! Après la dernière enquête de Mao Mao, le palais impérial s'apprête à connaître un grand changement : en effet, Aduo, la douce concubine, va être remplacée... mais ce n'est pas tout ! A la suite d'un quiproquo, l'apothicaire se voit contrainte de quitter la cour intérieure, pour le plus grand malheur de Jinshi. Au désespoir, le fonctionnaire se rend au banquet d'un aristocrate fortuné pour espérer se changer les idées... et se retrouve face à une Mao Mao devenue courtisane ! C'est sans la moindre hésitation qu'il achète alors la jeune fille et la prend à son service...