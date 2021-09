Juste la fin du monde. Programme nouveau BAC 2022 1re - Parcours "Crise personnelle, crise familiale"

Après une longue absence, Louis décide de rendre visite à sa famille, et d'annoncer aux siens sa mort prochaine. Sa mère, sa petite soeur, son frère et sa belle-soeur sont réunis pour sa venue. Mais les retrouvailles ne se font pas sans heurt : au fil de la conversation, les reproches affleurent, d'anciennes blessures se rouvrent ; à chaque instant, le conflit menace le fragile édifice familial. Toujours à la recherche du mot le plus juste, le langage pudique de Lagarce traduit notre difficulté à communiquer. Sa simplicité poétique confère à ce dimanche en famille la force d'un mythe moderne, et élève Juste la fin du monde au rang de classique. + Etude de l'oeuvre - questions transversales - explications de textes - points de grammaire + Parcours : " Crise personnelle, crise familiale " - la tragédie familiale de l'Antiquité à nos jours - le poids de la famille dans le théâtre du XXe siècle - les retrouvailles familiales en tension chez Lagarce + Différentes interprétations de la pièce - analyse de trois mises en scène - un livre, un film : l'adaptation de Xavier Dolan (2016) + Sujets de bac.