Anglais 6e cycle 3 A1-A2 I bet you can! Workbook, Edition 2017

L'outil idéal en 6e pour passer de l'oral à l'écrit et du collège à la maison ! - Tous les supports en lien avec le manuel : grilles d'exploitation des documents audio, vidéo, textes, etc. - Des fiches AP pour le travail différencié avec 3 niveaux d'étoiles (A1 / A1-A2 / A2) - Des exercices supplémentaires en grammaire, lexique et phonologie pour un travail en autonomie à la maison. Magnard innove en anglais 6e ! Le Workbook contient des STICKERS ! Faites coller dans les cahiers personnels de vos élèves l'essentiel de chaque unité (mémos de lexique, phonologie, grammaire et les scripts des Storytime). Limitez les photocopies et gagnez du temps !