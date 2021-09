Les blessures du silence

Une femme a disparu. Son mari évoque un suicide, ses parents affirment qu'elle a été tuée, ses collègues pensent qu'elle s'est enfuie avec un amant. Et si tous se trompaient ? Qui croire ? Qui manipule qui ? Après le décès d'une de ses proches et deux ans de recherche sur les mécanismes de l'emprise et de la perversion, la journaliste Natacha Calestrémé dépeint les effets du harcèlement conjugal, les silences qui accompagnent cette violence invisible, les pièges dans lesquels tombe l'entourage... et donne au coeur de ce roman des clefs pour s'en libérer. Les lecteurs en parlent : Un "polar guérisseur" d'une grande utilité. Abdelhak Azzabi. Une histoire fascinanta avec des personnages attachants. On a envie de connaître le dénouement. Le protocole à la fin est facilement réalisable. Je recommande ce livre ! Sandrine Grabarz. Cette lecture, c'est comme si je retrouvais ma route après m'être perdue pendant de longues années. Marie-Laurence Mahieux.