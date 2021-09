Après une course folle, une voiture plonge dans les eaux de l'ancienne gare maritime d'Helsingborg. Quelques heures plus tard l'identité du passager défraie la chronique : Peter Brise, célébrité nationale des technologies de l'information, était promis à un avenir florissant. Que s'est-il passé ? Et pourquoi, comme l'autopsie le révèle, la victime était-elle déjà morte lors de l'accident, son corps congelé depuis deux mois à - 18° ? L'inspecteur Fabian Risk et ses collègues de la brigade criminelle s'emparent de cette étrange affaire. Après le succès international de Hors cadre (prix Crimetime Specsavers en Suède) et de La Neuvième Tombe, Stefan Ahnhem, star du thriller suédois, monte la pression d'un cran au fil d'une enquête dopée à l'adrénaline. Un suspense à couper le souffle. The Sunday Post. Traduit du suédois par Marina Heide.