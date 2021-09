Les enquêtes de Siglufjördur : Sigló

" Habilement construite, cette nouvelle enquête de l'inspecteur Ari Thór est à savourer au coin du feu, devant un bon chocolat chaud... " LA MONTAGNE A Siglufjördur, " Sigló " pour les intimes, un drame vient troubler la vie pourtant si paisible de ce petit port de pêche du nord de l'Islande. Ari Thór, l'inspecteur de la police locale, est appelé au beau milieu de la nuit. Le corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue principale. Suicide par défenestration ? Meurtre ? Très vite l'enquête se complique et le temps presse : on annonce une tempête de neige qui pourrait paralyser toute la ville. Né à Reykjavík en 1976, Ragnar Jónasson a traduit plusieurs livres d'Agatha Christie en islandais, avant d'écrire ses propres romans. On lui doit la trilogie " La Dame de Reykjavík ", et la série des " Enquêtes de Siglufjördur " composée de Snjór, Mörk, Nátt, Sótt et Vík, et dont Sigló est le sixième épisode. En seulement cinq ans, Ragnar Jónasson s'est hissé au rang des meilleurs auteurs de best-sellers internationaux. Tous ses titres sont disponibles chez Points. Traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün