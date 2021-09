Le Nouveau

Muté depuis peu au commissariat de Nihonbashi, au coeur de Tokyo, Kaga Kyôichirô enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Récemment divorcée, cette mère de quarante-cinq ans venait tout juste de s'installer dans le quartier. Au fil de ses investigations, qui le conduisent dans différents commerces et restaurants, Kaga se familiarise avec ce nouvel environnement, véritable microcosme traditionnel, où subsistent des pratiques et des rituels d'un autre temps. A son habitude, le limier insondable s'arrête sur des détails à première vue parfaitement anecdotiques. Comme cette gaufre fourrée au wasabi découverte chez la victime. Ou la deuxième paire de ciseaux de table qu'elle venait d'acheter. L'énigmatique Kaga, dont le profond humanisme n'a d'égal que son sens de l'observation, mène une quête de vérité absolue dans laquelle l'arrestation du criminel n'est qu'une étape. Et dans l'entourage de la victime, les mystères les plus inattendus s'éclaircissent. Le maître nippon est de retour avec un roman à tiroirs subtilement agencé dans lequel le plaisir envoûtant du voyage nous fait presque oublier notre destination.