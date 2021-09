Faune fragile

Cet ouvrage est une mise en lumière des espèces menacées en France, des défis qui les guettent et des acteurs qui se battent au quotidien pour les sauvegarder. Le regard sensible et contemplatif de l'artiste peintre Sandrot sert le propos scientifique de Florian Kirchner, acteur du Comité français de l'UICN. Entre art et science, cette édition est un outil d'engagement, un hymne au respect de la nature et un espoir pour l'avenir.