Ensemble pour mieux se nourrir. Enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire

Dans la France de 2021 : dix millions de pauvres, de personnes souffrant de précarité dans tous les domaines — économique, immobilier, énergétique, mais aussi alimentaire. Des organisations caritatives veillent, distribuent des colis issus des banques alimentaires, mais que contiennent-ils ? Des invendus de supermarchés, ce que agro-industrie produit de pire. En France on ne meurt pas de faim, on souffre de malnutrition. Entre moyens réduits, surplus de la grande distribution et recours au caritatif, difficile d'avoir "un accès digne à une alimentation de qualité pour tous", selon la belle formule du Secours catholique. Alors nous sommes allés voir partout en France comment des gens s'organisent pour manger correctement, créent des groupements d'achat, des coopératives ou des jardins partagés, passant du caritatif au solidaire, inventant de nouveaux modèles de production et de consommation qui pourraient s'étendre à toute la société. Un livre de questions, mais aussi de solutions.