Confessions d’un rebelle irlandais

Têtu comme une mule, aussi volage et libre que l'air, Brendan Behan, l'enfant terrible de Dublin né en 1923, confesse dans cette autobiographie explosive ce qu'il a toujours été? : un rebelle irlandais. Sa révolte organique et l'attachement qu'il éprouve envers son peuple et son île natale ont constamment guidé ses pas, sa plume et son coeur. Chemin faisant, il n'a eu de cesse de concilier ivresse et allégresse, pour le meilleur comme pour le pire. Lorsqu'il n'est pas détenu en prison pour ses activités politiques - il se fait incarcérer pour la première fois à l'âge de 16 ans -, ce membre de l'IRA, conteur hors pair et collectionneur de chansons populaires, zigzague entre les innombrables pubs parsemant la verte Erin et raconte, avec toute la saveur d'une bonne pinte de bière, ses faits d'armes. A force d'avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, il se consume à seulement 41 ans. Traduite dans le monde entier, son oeuvre est avant tout celle d'un irréductible, compagnon fidèle, écrivain irrévérencieux et buveur invétéré.