Vérités et mensonges en littérature

" Il y a fondamentalement deux sortes de littérature. L'une vous aide à comprendre, l'autre vous aide a oublier; la première vous aide à devenir une personne libre et un citoyen libre, l'autre aide les gens à vous manipuler. L'une s'apparente à l'astronomie, l'autre à l'astrologie. " " Les grands écrivains ne sont pas ceux qui nous disent que nous ne devrions pas jouer avec le feu, mais ceux qui nous brûlent les doigts. " Avec une intelligence confondante et un sens inné de la justice, Stephen Vizinczey rend un hommage chaleureux aux maîtres de la vérité que sont Stendhal, Balzac, Kleist et Tolstoï, et n'hésite pas à s'attaquer à des icônes intouchables comme Goethe, Sainte-Beuve et Melville et à l'establishment des lettres new-yorkaises.