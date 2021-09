Deux fois par an, un grand-père revient en Suède voir ses enfants, désormais adultes. Son fils — en congé paternité avec deux petits en bas âge — est un raté névrotique. Sa fille — abandonnée par son propre enfant — est tombée enceinte d'un pauvre type. Seul le grand-père — le fier patriarche — est parfait. Du moins, selon lui... car les visites du père prodigue semblent moins motivées par l'amour qu'il porte à sa progéniture que par l'opportunisme et la nécessité. En effet, ces passages réguliers lui permettent de conserver son titre de séjour. C'est aussi l'occasion pour lui de remettre de l'ordre dans ses démarches administratives et fiscales. Ou plus exactement, de déléguer ces tâches à son fils. Car quand le père rentre, il est entendu que son fils s'occupe de tout. Il ignore que ce dernier a pris une décision qui va tout bousculer : il veut remettre en question la clause paternelle. Mais une telle clause est-elle réellement négociable ?