Manger un phoque

Picot est un petit garçon qui vit seul avec son frère et sa soeur. Il n'y a pas d'adulte dans cette maison-là. Pour consoler, rassurer, et acheter les céréales du petit-déjeuner. Et dehors la température ne cesse de chuter. Chaque jour Picot prend le bus pour se rendre à l'école. Le chauffeur s'appelle Monsieur Gustave. Monsieur Gustave vient de Russie. On dit qu'il a mangé un phoque, un jour. Chaque matin, Picot s'endort et se réveille au terminus. C'est très loin de la ville le terminus, très loin de l'école. Alors Picot passe ses journées dans un zoo abandonné. On raconte qu'un jour les animaux s'en sont échappés pour aller chercher une vie meilleure. Y aura-t-il une vie meilleure pour Picot ?