L'année de ses onze ans, Drissa, Français d'origine malienne, emménage dans un pavillon de province avec ses parents, sa soeur jumelle et son petit frère. Il rêve sa famille conforme aux images des publicités. Deux voitures dans le garage, le repas du dimanche midi, le permis à dix-huit ans, danser en boîte de nuit, le baccalauréat et surtout un chien, le iench. Mais parviendra-t-il à toucher du bout des doigts cette banalité et à échapper au rôle que la société lui assigne malgré tout ?